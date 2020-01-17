新北市永和區近日出現一名年約35歲的男子，假冒男性雜誌「FHM」名義，在街上搜尋正妹拍攝照片，甚至祭出「大尺度給500元」、「拉下褲子露臀線給1000元」等金錢誘惑，有網友驚覺不對勁而多加詢問，才發現該男子沒有名片，真實度有待調查，該網友則繪出男子大概形貌，提醒大眾注意。

FHM雜誌陪伴許多男性長大，去年底宣布停掉紙本，如今卻疑似有人以此雜誌名義，在街頭拍攝猥褻照片。（圖／翻攝畫面）

據了解，該男子出沒於永和國光路的巷弄中，年約35歲，身高175公分上下、中等身材，臉上還有青春痘而留下的坑疤，談吐自然、不疾不徐，在街頭假借FHM名義搭訕正妹，希望能拍不露臉的「素人運動服飾照」。

該男子宣稱是FHM攝影，在路上找正妹拍「大尺度照片」，網友驚覺不對，繪製其模樣提醒大眾。（圖／翻攝畫面）

該男子拍攝穿著照後還會「加碼」，表示拍攝「較大尺度的動作」便會付500元，若能「拉下褲子」拍攝臀部線條，他願意付1000元，更暗示「越辣的獎金越多」，倘若女子有所懷疑，他還會拿出其他人的照片讓被拍攝者卸下心防。

但男子拒絕提供名片，真實度還有待調查，網友擔心周遭涉世未深的國、高中生遭人欺騙，繪製該男子大概模樣提醒大眾，而FHM雜誌已於去年底宣布停掉紙本，網友也表示致電FHM雜誌確認無此計畫，該男子身分仍須釐清。

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(中時電子報)