由世界公民智庫、外貿協會、遠傳電信、福邦證券、美商(木百)誠國際共同主辦的「2020世界之星：數位新創事業決選」，將於1月18日在台北國際會議中心登場。世界之星的選拔，將選出具發展潛力之準獨角獸，媒合投資機會，更將於5月透過外貿協會安排前往新創之國以色列，對接世界級企業及加速器，並將由世界公民智庫安排，協助新創於5年內在美國IPO。

選拔自去年11月展開，從128家新創進行初選，脫穎而出的14家新創將角逐6個準獨角獸名額。入圍的14家新創領域涵蓋Fintech、AI、生技醫療、IoT等，將在1月18日決選發表會中一較高下。出席的評審為新創圈指標性代表，包含台大經濟系名譽教授林建甫、遠傳電信策略長李聖(王民)、八達創新科技董事長姚立和、Gartner總經理廖銘仁等。數位國家總會常務委員田德揚、福邦證券董事長林火燈及台大工管系教授游張松亦將擔任評委。

明日活動將由外貿協會秘書長葉明水進行開幕演講，講題為「台灣新創生態系現況&外貿協會推動新創策略作法」，外貿協會在培植新創事業優勢為全球63個海外據點積極開發案源，協助我國新創海外拓展，同時引進國際新創，幫助台灣企業技術升級。外貿協會在新創的扶植，定位為Accelerator+，從國際鏈結、大企業媒合、資金提供新創一站式服務，加速新創邁向成功最後一哩路。主題演講由廣達集團董事長林百里，分享台灣的數位國家轉型策略。為協助新創習取創新之國以色列之創業精神，特邀請駐台北以色列經濟貿易辦事處代表Tslil Lahav處長，分享Israel and Taiwan Sources of Innovation。

(時報資訊)