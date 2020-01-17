Broadcom(美)出售射頻業務、結合近期已推出第二代400GbE產品與自鴻騰(港)回購光纖模組業務，未來Broadcom研發方向將更聚焦資料中心交換器與儲存器解決方案。法人點名，相關台廠主要受惠者將為100GbE與400GbE白牌交換器領導廠商，與過去做為Broadcom在儲存器16/32GbFC光纖模組的唯一代工廠，未來將準備進入100GbE單通道與400GbE光收發模組市場的相關業者。

Broadcom若出售射頻業務將提高產品組合相關性。2019年 Broadcom產品組合為有線基礎設施(包括交換器解決方案與家用寬頻解決方案)，佔營收比約40-45%、無線通訊(包含Wi-Fi相關晶片與RFFE)佔營收比約25-30%，企業級儲存器相關業務佔營收比約15-20%，併購CA technology(美)後的軟體業務約5-15%。若Broadcom出售射頻業務，現有的軟體業務提供了更多的機會引進企業客戶與額外加值服務，並有助提高公司營業利益率。而公司未來研發方向則是更聚焦資料中心交換器與儲存器解決方案。

推出第二代400GbE解決方案將逐步推升產品成熟度。目前400GbE交換器整機產相對於現今市場上主流之100GbE產品而言價格約在4倍以上，但整體容量僅提高2倍，不足以推升換機需求，而Broadcom於2019年12月推出400GbE的第2代解決方案Tomahawk 4，法人認為，隨著第二代400GbE的上市，將有助於第1代產品Tomahawk 3價格下降並逐步推升產品成熟度。

自鴻騰回購光纖模組業務將加速400GbE光纖模組成熟與寡占。400GbE交換器對應的光收發模組平均單價位於$2-3/Gb，相對於已成熟並被大量使用的100GbE交換器光收發模組僅約$1.5-2/Gb仍有價格上的差距，且製程難度大幅提高，造成目前生產良率仍低，Broadcom於2019年11月宣布自鴻騰回購光纖業務，法人預期在Broadcom回購後在自有Chip、DSP與VCSEL的資源下將有助於整合並改善製程，然而由於進入門檻仍在，未來400GbE光纖模組市場將漸趨於寡佔。

(時報資訊)