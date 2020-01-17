晶圓代工廠台積電(2330)昨日法人說明會釋出樂觀預期，外資在先前已提前有兩波的調升評等潮；在法說會後，外資對台積電仍多為買進、優於大盤和加碼評等，目標價多介於350至400元之間。外資也表示將持續留意貿易禁令可能對5G建置造成的影響。

日系外資先前即發布報告指出，看好台積電受惠於蘋果、AMD、高通、聯發科等訂單挹注，2020年營收有望成長18%至20%，維持買進評等，目標價上修到395元。野村證券於法說會後發布研究報告指出，台積電預期2020年營收成長率將優於產業平均水準，兩大動能來自5G和高效能運算，未來5年營收的年複合成長率接近10%，重申台積電「買進」評等和目標價395元。

歐系外資先前即推估，台積電2020年來自於蘋果和非蘋5G手機的收入，可達30億至35億美元，也看好台積電今年的高速傳輸（HPC）業務；瑞信證券重申，台積電2020年來自iPhone和Android手機專案的行動晶片，加上AMD晶片放量和新款遊戲主機上市將帶動高效能運算晶片成長，看好台積電增進成長動能，維持「優於大盤」評等和目標價375元，也持續留意貿易禁令可能對5G建置造成的影響。

一家美系外資看好台積電2019年至2021年每股盈餘的年複合成長率達到20%，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值皆調高，重申「買進」投資評等和目標價380元。另一家美系外資維持台積電「加碼」評等和目標價350元，但認為台積電的樂觀展望大致符合市場預期，後續需觀察美國政府是否進一步對華為實施貿易禁令，以及5G建置是否受影響。

台積電去年第三季即唱旺營運，表示5G動能強勁，外資即展開上調目標價熱潮，包括美歐系外資均將台積電目標價升至375元，整體目標價在350元以上。今年以來，外資對台積電的目標價更進一步，日系外資目標價上修到395元，另一外資跟進喊上396元。

(時報資訊)