上周台股周線收黑，本周在執政黨總統大選勝選的第一周，周線企圖由黑翻紅。昨天國內5G頻譜結標，總標金創下1380.81億元的天價，為全球第三高。而最熱門的3.5GHz，每單位頻譜暫時得標金50.75億元，更是全球第一。但高標金的壓力，也讓法人對電信業者未來的獲利感到憂心，中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)今早股價並沒有慶祝行情，只在平盤附整理。外資甚至對三雄後市感到悲觀，認為未來三雄的獲利和股利恐都明顯受到侵蝕。

法人指出，由於電信三雄也是台灣高股息的指標股，5G的天價頻譜對三雄未來股息配發恐有衝擊，外資在三雄的持股變動宜留意。

此外，中美首階段貿易協議的結果，符合市場普遍預期，基本上，第一階段協議，避免了痛苦的關稅，並且暗示未來幾個月不會大幅度升級。在上述架構下，投資方向應朝供應鏈從中國轉移到成本更低的其他新興市場，以及中國轉向更多以內需為重點，而不是出口帶動的產業，例如：服務產業和半導體產業。台股今早在12000點附近整理，昨天召開法說會的台積電(2330)股價在平盤之下，早盤的強勢股包括順達科(3211)、大學光(3218)、毛寶(1732)、愛普科(6531)、瑞耘(6532)和康那香(9919)等。

(時報資訊)