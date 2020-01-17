開發金（2883）日前公告將向主管機關申請延長轉投資中國人壽的時程規劃，但實際要延長多久，仍將依主管機關核准時間為準。開發金去年每股稅後盈餘為0.88元，中壽去年每股稅後盈餘為3.2元。目前開發金的獲利是有計入35%的中壽股權，至於未來如果主管機關若不予核准延長併購時間，開發金是否會出售中壽35%股權？開發金表示:會盡力溝通，先不作任何的假設！

開發金原先規劃2020年百分百併購中壽（2823），併購時程確定延後。開發金控在2017年完成中壽35%股權收購，將中壽納入成為持股35%的子公司，同時承諾金管會將在3年內，將中壽納入金控，成為持股100%的子公司。

原定的合併時程定在今年，不過，開發金控昨日董事會決議，將向主管機關申請合併時程延後，今年應無法完成100%合併中壽的目標。

造成延宕的主要原因還是離不開「數字」。開發金若要繼續取得65%的中壽股權，估計還要再花上600多億元，仍需要時間來規劃及準備。其次是「平衡兩方股東權益」，目前開發金股價9.85元，而中壽約25.95元。開發金2017年以每股約35元購買中壽，壽險業歷經2018年金融市場波動，股價大舉下修，中壽去年增資時，每股增資價只有20.6元，若以訂價計算，總募資金額僅92億元；以目前中壽只回到25.95元，相較開發金2017年的購買價，每股有9元價差，若以此價格在有限的時間內併購中壽，並不利雙方的股東權益。

(時報資訊)