裕民(2606)子公司裕民航運（香港）與日本住友商社簽署由日本大島造船廠建造2艘及附加2艘選擇權的100,000DWT散裝貨輪建造合約，裕民表示，公司持績進行船舶的汰舊換新計畫，隨著高效智能船舶的加入，目前自有營運散裝船隊平均年齡約5.6年，低於全球散裝船隊平均年齡約10.2年，隨著造船技術提升，為強化營運效率，訂製節能環保船型，2020年節能船舶載重噸比重高達8成，強化船隊競爭力。

裕民指出，自2012年以來，已淘汰20艘老舊船舶，並加入32艘高效能環保新船，目前在建船舶尚有大陸青島北海船舶重工公司建造的2艘325,000噸級VLOC，預計於2020年陸續交船，節能船舶載重噸比重達8成，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。

除擴大船隊規模，裕民也致力於拓展新的營運策略與商機，本次簽約的100,000DWT散裝貨輪，規格船長約235公尺、船寬約40公尺，載重噸100,000公噸，除延績節能環保概念建造，更增加智能化的比重，有利於透過船聯網管理，提升故障排除速度，降低故障率及提升營運效率。

由於船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本也相對降低，針對現在船舶偏向低速行營運的特性，對船型在低速航行區域予以優化，降低油耗，並設有加裝脫硫塔選擇性設計，有利在低硫油公約實施後，增加競爭優勢。

(時報資訊)