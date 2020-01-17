新春賞櫻趣！每年1月到3月是北台灣櫻花綻放的季節，新北市境內種植的各式櫻花，隨著氣候狀況陸續綻放。山櫻花是台灣冬末春初最早開的櫻花，石碇區的山櫻花已經開花見客，根據當地民眾分享花況，目前石碇區山櫻花花開約7成。新北市景觀處表示，石碇櫻花從1月中旬農曆年前到春節會達到滿開，是最佳賞櫻期間！歡迎大家到石碇賞櫻迎新春。

石碇二格道路山櫻花花況。（圖取自新北市景觀處官網）

石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見展露嬌顏的櫻花樹。山櫻花花型呈吊鐘狀，逢花期開滿枝頭，就像在樹上掛滿濃紅色的小鈴鐺，妝點著山間小徑。漫步山徑，欣賞微風拂過樹梢櫻花搖曳，感受寧靜的山區的繽紛顏色，何等愜意。

二格自然中心前山櫻花盛開。（圖取自新北市景觀處官網）

石碇區二格道路更是賞櫻民眾不可錯過的景點，民眾可從二格公園旁北宜路約22.9K處轉往二格道路，進入夢幻賞櫻世界。二格道路兩側種滿大量山櫻花，一路延伸到二格山登山步道口，全程來回約4公里，沿途平坦好走，是輕度健行路線的絕佳選擇，散步其中可以一邊享受石碇山城的好空氣，一邊感受櫻花圍繞的浪漫氛圍。

6二格自然中心前山櫻花盛開。（圖取自新北市景觀處官網）

而愛好登山健行、對體力有自信想要挑戰的朋友，更可選擇一訪二格山登山步道，沿步道攻頂，倘天氣良好，可遠眺台北101，觀山脈連稜之美。

今(2020)年農曆春節假期較往年來得早，又預計春節假期前後氣溫偏暖，民眾可以好好把握周末及春節假期，安排一趟石碇賞櫻輕旅行，慢步石碇山城，親身感受大自然對身心靈的療癒。

(中時電子報)