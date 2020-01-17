國民黨黨主席補選公告。（趙婉淳攝）

國民黨代理秘書長曾銘宗今天到黨中央貼上黨主席補選公告，他表示，黨務主管人事依業務做適當調整，希望有新的人員加入，不會全部留任，預計下周三通過新的人事案。

國民黨即將於3月7日舉辦黨主席補選，過渡期間，藍委林奕華昨喊出「改造比改選重要」，對此，國民黨代理秘書長曾銘宗上午受訪表示，一方面改選，另一方面陸續推動改革，兩件事情並行不悖。

媒體詢問留任黨務主管進度，曾銘宗表示，黨中央人事布局希望有新的聲音、人員進來，穩定下來才能做後續推動，未來看業務需要做適度調整，不會全部回任 適度調整，這兩天就會決定，預計在下週三中常會通過新的人事案。

依據公布的選舉公報，參選資格須擔任中評委或中央委員，未曾受停止黨權一年以上、撤銷、開除或註銷黨籍之黨紀處分，經具黨權資格黨員總數的3％（7751人）以上的連署，經主席補選監察委員會審查通過者即可參選黨主席。

連署時間為1月17日至2月3日，一律使用黨中央規定的格式，連署人只能替1人連署，若同時為兩人連署，其連署無效。

領表時間訂於1月30、31日兩天，領表時須繳交200萬元作業費，取得相關文件，2月3、4日兩天繳交連署書登記參選，逾期不受理，經主席補選監察委員會審查通過者即可參選黨主席，3月7日舉行黨員投票。

(中時 )