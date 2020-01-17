連鎖餐飲集團六角（2732）去年營收創新高，今年持續積極全球展店布局，目標全球店數維持雙位數成長。續昨（16）日勁揚5.06％、收於187元，創下上櫃以來收盤新高後，今（17）日再度放量勁揚，盤中突破200元關卡、飆漲8.02％至202元，再創上櫃新高價。

截至12點，六角維持近5％漲幅，領漲觀光類股。六角股價自14日起發動上攻，以今日盤中最高點計算，近4日累計漲幅已達近2成。觀察法人動向，三大法人自14日起轉站多方，本周迄今合計買超453張。

六角受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，且已站穩市場龍頭的印尼、菲律賓等東南亞市場同店銷售成長強勁，帶動2019年自結合併營收49.53億元，年增達28.47％，改寫歷史新高，營收維持強勁成長動能。

同時，配合規模經濟效益顯現、體質改善效益顯現，六角去年前三季獲利歸屬母公司稅後淨利創3億元新高，年增達1.7倍，每股盈餘7.72元，獲利成長顯著優於營收。由於第四季營收續創12.6億元次高，法人看好獲利可望持穩高檔，全年有機會賺近1股本。

展望今年，六角將在已達經濟規模的印尼、加拿大與澳洲等地加速擴張，並持續布局歐美及新興市場，目標今年全球店數維持雙位數成長，在3年內達成全球2000家店目標。由於相關人力團隊已在2年前備妥，在成本受控下，預期今年獲利成長仍可優於營收。

(時報資訊)