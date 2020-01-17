7條路線及25條副路線。（潘千詩攝影）

交通部觀光局將今年旅遊主題訂在「脊梁山脈」年，今日上午舉行記者會，由交通部長林佳龍親自對阿管處所培訓的導覽人員頒獎嘉勉。觀光局表示，山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，吸引國內外遊客體驗，估計可創造1200萬觀光產值，其中部落收入就達840萬。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，於2017年著手辦理「脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發」計畫案，迄今已2年多，期間輔導鄒族居民成為專業導覽人員。而阿里山管理處規畫的5條生態旅遊路線也已委由旅行社包裝、行銷及帶團，所有遊程的食宿遊購行全由在地部落接待。

台灣生態旅遊協會理事長郭城孟表示，因研究演化生物學，像達爾文一樣到處亂跑，登過世界高山包含阿爾卑斯山、喜馬拉雅山、肯亞山等，發現台灣的山脈與生態、人文是全世界無人能及，所以努力推出台灣脊梁山脈，加上別人沒有的原住民部落。

交通部長林佳龍表示，山脈旅遊不容易，尤其要讓外國人來所具備的條件要非常高，國際觀客來自然國內旅遊品質就會好，主題是高標準；台灣七成土地都是山，根據內政部統計，國內有268座3000公尺以上高山。台灣是有山有海的國家，要讓大家重新體驗。推出脊梁山脈只是開始，要做的事情還很多。

觀光局以台灣5大山脈為架構主軸，將登山難易度歸入思考，進而規劃出7條專業級的高山經典路線，玉山阿里山線、奇萊南峰能高線、大霸尖山觀霧線、陽明山東北角太平山線、錐麓古道合歡群峰線、嘉明湖瓦拉米線及北大武線等專業登山路線，難度較高，另細分出中級程度的25條中海拔線路，再結合地區性特色的8條衍伸路線，難易度適合一般觀光客。

首發團由嘉義阿里山出發，行程包括鄒族母社達邦部落庫巴、家屋等文化巡禮、特富野古道歷史古蹟漫遊以及塔塔加步道遙望玉山連峰等山脈旅遊；此外，阿里山在發展脊梁山脈已有成果，去年已有16團共計192位旅客參與，約新台幣192萬的觀光產值，明年預估可產出100團共計1200名遊客參與，並有1200萬觀光產值，於部落端預計有840萬元觀光收入，將收益回饋部落並提升福祉。

(中時 )