近十年來，肺癌高居國人十大癌症死亡率之冠，更是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，堪稱癌症中的三冠王！今年資深藝人馬如龍因肺腺癌病逝，資深媒體人陳文茜亦證實罹患肺腺癌。台北市長柯文哲夫人陳佩琪，8年前因為例行健康檢查，意外發現肺腺癌，身為小兒科醫師，陳佩琪坦承，平常自己和家人都不吸菸、沒有家族史，為何會罹癌？至今都想不透。肺癌高居國人十大癌症死亡率之冠。其中，肺腺癌可說是「沉默殺手」。超過7成病患發現時都已是晚期。

一般而言，吸菸族群是肺癌的高危險分子，但是許多確診罹患肺癌的女性自己和家人都沒有吸菸的習慣，也無家族病史。根據衛生福利部國民健康署最新公布癌症登記報告，在台灣，女性罹患肺癌人數近30年來增加4倍之多，肺癌更已連續28年高居女性癌症死亡率第1名，每天就有7.6名女性死於肺癌，女性肺癌發生人數更是子宮頸癌發生人數的3倍。

肺癌可分為「非小細胞肺癌」、「小細胞肺癌」。台灣的肺癌患者中，約85-90%是非小細胞肺癌，其中7～8成是肺腺癌，早期發現可以手術切除，而且預後良好，但是中晚期的患者容易復發，而且轉移機會高。肺腺癌的病人有6成是沒有吸菸史，而小細胞癌和鱗狀上皮細胞癌都與吸菸有關。

罹癌免恐慌！癌症基因檢測為你及早找到精準的癌症用藥

根據研究顯示，人類約2萬個基因中，有超過3百多個基因與癌症有高度相關，若這些基因產生突變，導致腫瘤細胞不正常增生，很有可能形成惡性腫瘤，也就是常說的癌症。近年來癌症治療逐漸走向「精準醫療」的方向，罹癌病人可以先透過癌症基因的檢測，找出真正致癌的驅動基因，讓突變基因無所遁形。北醫大人體研究處處長暨衛福部雙和醫院研究部主任李岡遠醫師表示：「癌症治療進入個人化精準醫療的時代，癌症基因檢測可協助找到癌症的突變基因及對應的標靶用藥，幫醫師與病人找到更多、也最適合這個病人的治療可能性。」

確診後先檢測，透過精確用藥治療可有效延長壽命

李主任表示：「所有實體腫瘤癌症以及淋巴瘤、骨肉瘤等病人都可應用次世代定序(NGS)的全方位癌症基因檢測(Comprehensive Genomic Profiling，CGP)，透過一次性檢測找出可能的各種腫瘤基因突變。」透過腫瘤切片，針對腫瘤的基因組成進行檢測，可以知道如何用藥，針對個人進行精準治療！李主任分享臨床經驗，「原本可能僅剩1年壽命的癌症患者，在進行檢測後，若找到可用藥的突變基因，可能可以有3年以上的壽命，某些進行標靶藥物治療的患者，甚至有機會延長5年以上壽命。」肺癌的病人有些常見的驅動基因突變，如EGFR，此外加上ALK、ROS1等一些常見的基因，可能已經佔6成病人。剩下4成的病人可能有非常多樣性的罕見突變基因，不可能再針對不同基因再一一去檢測，更沒有時間等待，所以這類病人就很適合進行全方位癌症基因檢測，一次找出所有可能性。而且除了透過尋找基因突變及對應的標靶藥物之外，全方位癌症基因檢測的腫瘤突變量的資訊，也可以當作臨床醫師使用免疫治療的參考。

全方位癌症基因檢測只要是確認罹癌的病患，在開始治療前，或是之前曾治療又復發的狀況，皆可進行檢測。李主任建議，年輕族群有標靶藥物可對應的驅動基因突變的機會很高，更應該認真尋找驅動基因，「若經費允許，建議在確診罹癌且無常見基因突變後即先進行全方位癌症基因檢測，找到致癌的驅動基因，及早進行標靶藥物的治療。」

▲李主任表示，經癌症基因檢測若找到驅動基因，可精準用藥有效延長壽命

挑選「美國FDA認證」和「公信力」是關鍵！

市面上的癌症基因檢測項目多，如何挑選成為診療的重要第一步！李主任認為有些檢測是在台灣進行，好處是產出報告的時間比較快，但「癌症基因檢測的機構最好是選擇具有公信力的。就好比買東西有些人會信任名牌，因為可以相信名牌的品質。所以選擇檢測可以選擇和世界各大藥廠有合作臨床試驗與有發表國際文獻等數據佐證的檢測公司，這樣世界級的公司就很有公信力。國內有許多檢測公司實驗室技術品質其實是很好的，只是較難提出大規模佐證的臨床數據，不過好處是國內公司通過客製化和速度快來提供服務。」現今全世界食品藥品公認最嚴格且有公信力的認證即為美國食品藥品監督管理局(FDA)認證，有FDA把關和核准的機構，無論精準度與專業度都可以讓人安心。

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(中時電子報)