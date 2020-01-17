隔夜美股再創新高，標普500指數首度漲破3300點大關，以及中國最新公布的經濟數據意外強勁，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.18%，為2,252.13點，稍早前一度漲0.9%，創下15個月新高。美中簽署第一階段貿易協議引發的動能消退，使韓股漲幅縮小。韓元漲0.16%，報1,159.3兌一美元。

(時報資訊)