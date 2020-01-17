雲林縣四湖鄉箔子寮彩繪村迎春節有新作，今年是鼠年，彩繪畫家曾進成應景地在普天宮前廣場畫了一隻超級黃金鼠，吸引大家爭著觸摸，希望來年賺大錢，發大財。

普天宮主委蔡隆全拜託曾進成義務彩繪，應景地在地上畫了一隻3D的立體黃金鼠，立即成為全村的焦點，完成後，不少村人搶先摸，或乘在鼠背上，希望帶來好運。

蔡隆全非常感謝曾進成贊助，歡迎全國遊客過年到該宮參拜溫府王爺，摸摸超級黃金鼠討吉祥。

(中時 )