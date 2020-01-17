超級黃金鼠 摸了發大財 12:472020/01/17 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣口湖鄉箔子寮普天宮前的黃金鼠很討喜，大家爭著觸摸，希望發大財。(曾進成提供／許素惠雲林傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣四湖鄉箔子寮彩繪村迎春節有新作，今年是鼠年，彩繪畫家曾進成應景地在普天宮前廣場畫了一隻超級黃金鼠，吸引大家爭著觸摸，希望來年賺大錢，發大財。 普天宮主委蔡隆全拜託曾進成義務彩繪，應景地在地上畫了一隻3D的立體黃金鼠，立即成為全村的焦點，完成後，不少村人搶先摸，或乘在鼠背上，希望帶來好運。 蔡隆全非常感謝曾進成贊助，歡迎全國遊客過年到該宮參拜溫府王爺，摸摸超級黃金鼠討吉祥。 (中時 ) #黃金鼠 #彩繪 #普天 #希望 #王爺 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨獨大過半 林昶佐：盼大小黨化解敵意 13:042020/01/13 政治 草屯日新國中發展校園特色成立太鼓社 17:462020/01/13 生活 外送平台變相砍薪？共享經濟協會介入了解 14:542020/01/14 財經 二林工商驚見白海豚？原來是學生3D彩繪 18:012020/01/14 生活 白海豚游進二林工商 學生3D彩繪啦 04:102020/01/15 地方新聞 淡北道路今再闖環評大會 侯友宜：希望獲得支持 10:432020/01/15 生活 同濟會歲末冬令關懷 關心南投希望學園勵行少年 17:092020/01/15 生活 南投歲末冬令送暖 關心希望學園 04:102020/01/16 地方新聞 捷克海盜黨對大陸強硬 柯：大家希望平等、自由 09:232020/01/16 政治 欠400萬償債10年還欠400萬 法扶基金會拉他一把 22:472020/01/16 社會 玩食熱門新聞 石碇櫻花將滿開！桃紅紛飛 如小鈴鐺映照藍空好夢幻 - 旅遊 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 玩食 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 玩食 夜市抵用券這裡用 台南市15處夜市等你來 - 玩食 「全台最強飲料店」票選出爐 冠軍竟是它 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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