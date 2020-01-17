有立委助理在臉書批評民眾黨立委當選人蔡壁如愛作秀，助理會議進行到一半接受媒體採訪，吵得大家無法聽課，對此，蔡壁如澄清，不知道後來這麼大狗票的記者媒體，可能是媒體很吵讓人家誤會了，並稱「不要讓我還沒進立院，就得罪一狗票人」。

蔡壁如表示，立法院當時來送件時候，告知16日是立法院說明會，我也親自出席 ，另外有秘書會隨行，我看了議程，後面環境參訪餐敘決定不參加，我都有跟他登記好，去說明會對我來就很重要，對我來說就是抱學習的心，只是我出來有太多媒體，可能讓他誤會我帶了一堆媒體。

針對助理痛批中途離席，蔡壁如強調，表定議程是10時20分結束，我也是到10點半，中間也已經說明了才離開，而非中途離席去受訪。

對於是否覺得委屈，蔡壁如說，他也不是故意的吧，他可能因為不知道後來這麼大狗票的記者，我自己也不知道來這麼多媒體。蔡壁如笑稱媒體，是你們媒體太吵，讓人家助理誤會，我也不認識他那是一個誤會，那是他個人感受，應該是媒體吵，並要媒體幫忙澄清「不要讓我還沒進立院就得罪一狗票人」。

(中時 )