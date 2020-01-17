謝忻去年6月因為爆出與阿翔的車吻不倫戀，兩人演藝事業嚴重受創，謝忻隨著固定主持的節目飛了，目前主要以上通告、接業配、尾牙為收入來源。近日她在主持一場尾牙時，主持到一半突然被「關燈斷麥」，讓她整個人慌張不已，不過下一秒她看到了一個畫面，當場感動暴哭。

謝忻分享有合作廠商今年仍邀她主持尾牙，還自製影片鼓勵她，讓謝忻當場在舞台上感動痛哭。（圖／翻攝臉書）

謝忻日前受邀主持老客戶廠商的尾牙，但她主持到一半時，全場突然燈光暗下來，連她手裡的麥克風也被強制關掉，讓他發不出聲音。站在台上的她，因為漆黑一片，看不清楚方向，頓時讓她有些慌張。幾秒後投影布幕上開始播放一支影片，上面寫著謝忻的名字，與許多鼓勵她的話，讓她當場感動到哭出來，痛哭看完影片。

後來燈一亮，該廠商營運長抱了一束花上台，說道：「做這個投影給妳是全公司的心意，主持了那麼多年妳也就像我們家人一樣。」讓她眼淚再度潰堤，事後她將這段影片PO到臉書，感謝4年來對方願意持續合作，謝忻並提到：「我今年主持的尾牙場次屈指可數，但你們卻像家人一樣不離不棄，無以為報，我會更努力。我是謝忻，我拿著麥克風。」

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(中時電子報)