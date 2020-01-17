新北市一名林姓小客車駕駛（28歲），今（17）日上午7時許在行經瓊林路與中環路口時，疑似精神不濟，先是擦撞了2輛機車後，再衝上中央三角環，撞倒號誌桿後才停止，被撞掉落的號誌燈桿也砸到另1名女駕駛，警方獲報到場後，立即對林男施行酒測，其值為0，詳細肇責仍待警方釐清，但由於林男有肇事逃逸之嫌，全案將依《公共危險罪》送辦。

警方調查，林男當時駕駛著1輛白色休旅車，由中環路往環漢路行駛，但他疑似精神不濟打瞌睡，先是撞倒一輛陳男騎的機車，接著又撞倒另1名騎著電動自行車武姓女子，緊接著再衝上中央三角環，將號誌燈桿撞斷後才停止，而斷掉的號誌桿直接砸向另一輛休旅車，這起車禍共造成2人輕傷、5車受損，所幸傷者送醫後皆無大礙。

警方獲報到場後，林男竟還在車上呼呼大睡，由於事故發生當下，正值上班時間，該路口一度交通大打結。經酒測，林男無酒駕情事，他向警方供稱「想要睡覺」，疑似是疲勞駕駛才會釀禍，詳細肇責仍待警方釐清，由於林男有肇事逃逸嫌疑，全案將依《公共危險罪》移送偵辦。

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(中時電子報)