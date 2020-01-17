近期適逢農曆新年，不少人都會買鞭炮來沾沾喜氣，但在放鞭炮時也要注意自身安全！大陸一名男子日前買了大禮炮打算為家人賀壽，但卻不小心被炸傷頭、臉部，送醫後雖然撿回一條命，但因為長時間缺氧，目前仍昏迷中，尚未甦醒。

據《揚子晚報》報導，該男子家屬表示，當時他為了家人賀壽，特地去買了一隻上百元的大禮炮，不過當男子點燃引信時，鞭炮卻沒有爆炸，接著他便走向前面，結果下秒鞭炮突然爆開，產生極大巨響，男子當場被炸倒在地，渾身是血，家人見狀連忙將他送醫急救。

醫師透露：「患者來的時候呼吸和心跳都停了。」鞭炮炸傷男子的臉部、咽喉，導致上呼吸道梗阻，從而出現缺氧，因為鞭炮衝擊力過強，他的臉部多處骨折及燒傷，經過10幾天的搶救雖然保住一命，但由於缺氧時間過長，目前尚未脫離險境。

醫師表示，其實每年春節期間都會接收到因放鞭炮受傷的患者，輕傷的占多數，重傷的比較少，患者通常都是被餘炮或啞炮炸傷眼睛或手，這2種鞭炮最容易令人掉以輕心，此外，有許多小孩會喜歡去垃圾堆裡找餘炮撿回來施放，他認為這是非常危險的。

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(中時電子報)