開發金(2883)旗下凱基證券在台灣併購財務顧問市場之承作案件數量排名，已連續5年蟬聯證券商市場第一。凱基證承作的3大併購案獲得國際專業財經媒體-財資雜誌《The Asset》肯定。

《The Asset》嘉許的3大併購案包括:一、凱基證券其擔任財務顧問之新日光三合一案，在本此次評鑑中獲頒「台灣最佳併購案」；二、在國際併購案舞台上，凱基證券協助日本日立公司公開收購永大(1507)機電一案，勇奪「跨境最佳併購案」獎項；三、凱基證所承作之國際私募基金KKR收購李長榮化工一案，亦得到「台灣最佳槓桿收購案」的殊榮。

凱基證承作其他的知名併購案還有:如2019年承辦國際私募基金亞洲基金(CDIB Capital Asia Partners L.P.)收購福盈科技案、加陳國際藥業收購安成藥業案。在跨國併購業務上，凱基證券承辦日本上市公司Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc收購安馳科技、達爾科技收購敦南科技等跨國指標性案件；此外在國內併購案件上，凱基證券亦承辦成霖出售麗舍持股案、聯華轉型投資控股公司案，持續協助企業推動轉型升級，追求永續經營發展，也顯示出凱基證券在亞太地區深耕財務顧問業務服務領域，維持台灣第一領導品牌形象。

(時報資訊)