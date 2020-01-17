資深媒體人趙少康表示，中國大陸和美國的衝突比以往更劇烈，以美國為首的全世界多在政治上反對中國大陸，但國民黨卻是唯一不反中的政黨，他認為，國民黨不是非反中不可，黨內也有人擔心只是一味反中未必能與民進黨區隔。但他也說，如果國民黨不反中，就必須提出一個合理論述，爭取選民認同，而不是像國民黨現在講不清楚。

甫當選的一位資深國民黨立委也說，他很願意國民黨推動世代交替，但選票確實是很現實的問題，例如這次國民黨其實也推出不少年青人參選，問題是多數都是政二代，相較於民進黨中，不少沒背景的助理都已開始擔任議員、甚至選上市長，國民黨世代交替重點如果只放在「年齡」就是搞錯重點。除了年輕化，國民黨更應思考如何「多給沒背景、非政二代的優秀年輕人才」從政機會，才是正途，若全黨年輕人多是政二代，怎可能讓年輕選民覺得有希望。該立委也坦言，「沒背景、非政二代的優秀年輕人才」貿然投入選舉，可能敗在沒有服務績效、無法受選民認同，因此建議黨內優秀年輕人才應該先到選區歷練、服務民眾，或者擔任黨職，提高知名度，讓選民先認識他們「就像基進黨新科立委陳柏惟崛起過程，也是歷經失敗後再爬起來才當選」，世代交替若又搞成世代鬥爭，國民黨將永無重生可能。

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(中時電子報)