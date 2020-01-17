歌手謝和弦被老婆Keanna檢舉持有大麻被逮後，居然直接認愛出軌直播主莉婭，最後更衍生到雙方互告的局面，事件發展可說如同八點檔劇情，對此網紅陳沂就直言「不能跟這種人交往」，似乎就在暗示莉婭未來下場。

謝和弦和Keanna爆出婚變後，雙方先是隔空交火，未料事情竟越演越烈，Keanna向謝和弦和莉婭提告侵害配偶權並求償420萬，謝和弦則帶小三莉婭反告Keanna竊盜及侵占，甚至嗆聲「恭喜妳也有前科案底了」，對此陳沂似乎也看不下去，直言：「謝和弦離個婚把自己和他愛過跟正愛著的女人都搞得好狼狽，真的不能跟這種人交往，因為他怎麼對前任，以後當他不愛妳的時候，也會這麼對妳」，似乎隔空對莉婭喊話。

陳沂臉書全文。（圖／陳沂臉書）

對此網友似乎相當認同莉婭的分析，紛紛留言：「莉亞應該看一下正宮的下場」、「真希望他有天會後悔今時今日所作所為」、「有情緒問題又只推給別人的人都要敬而遠之」。

(中時電子報)