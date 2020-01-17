2020總統及立委選舉結果出爐，國民黨大敗，黨內青壯派要求改革聲四起。資深媒體人趙少康在政論節目「少康戰情室」中指出，台灣人口已出現「黃金交叉」，每年過世人口及出生人口數量都是18萬，若2黨維持現有政策，民進黨基本盤未來將越來越大，國民黨則是越來越小。他同時感嘆，國民黨雖然高喊改革，但難就難在既得利益者不肯鬆手，每次改革到最後都是維持現狀，基本盤當然愈來越小。

趙少康指出，韓國瑜這次拿到的550萬，國民黨已經到了非改革不可的地步，因為藍軍基本盤將越來越小，而且台灣人口已經出現「黃金交叉」，每年過世的人和出生的人數量都是18萬，隨著老人逐漸凋零，若2黨都維持目前政策，民進黨基本盤將越來越大。雖然每次國民黨敗選後都會高喊改革，但趙也說，國民黨改革難在「既得利益者不肯鬆手」。

例如，立委若靠現有選民當選，一旦國民黨改變候選人，就可能丟掉這些選票，也不見得能爭取到會新選票。趙少康直言，國民黨改革的困難就在這，每次說要改革最後就變「維持現狀」，由於現在國民黨的盤越來越小，國民黨在某些選區還可能選上立委，但如果要選總統或市長，國民黨就會越來越困難。

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(中時電子報)