民眾黨立委高虹安昨在臉書發文透露，自己與蔡壁如等人一同拜訪郭台銘，立委當選人蔡壁如今天受訪表示，畢竟對方是長輩，看就是詢問有沒有需要幫忙推的政策，如果與民眾黨理念一致的，就會納入討論，就是很單純的拜會。

民眾黨與郭台銘，選前雙方陣營有些不快，不過隨著選舉結束，民眾黨不分區昨拜會郭台銘，身為郭家軍一員的高虹安還在臉書貼文，讓郭柯的緊張關係有緩和趨勢。

蔡壁如表示，選後有一些紛紛擾擾，常常講說兩邊幕僚怎樣怎樣，所以柯文哲在出國前就交代他們要親自拜訪郭台銘，畢竟對方也是一個長輩，因此帶著另外兩位準立委高虹安、邱臣遠去向郭請益，還表達對方若有一些理念，有沒有要幫忙推的部分，若和民眾黨政策一致，都會納入黨團做討論，就是一個很單純的拜會。至於有沒有解釋誤會？蔡壁如說，「他（郭台銘）不覺得誤會」

此外，郭台銘日前與柯文哲談話中，曾透露自己很喜歡蔡壁如，所以她藉此機會親自問郭這事，至於郭如何回應？她笑說「這個是秘密，不可以跟你們說，跟我個性有關，另外一個原因就不能說

」。

(中時 )