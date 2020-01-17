星宇航空首創窄體客機商務艙座椅也能平躺。（陳祐誠攝）

星宇航空將在下周四啟航，春節期間機票已售出約8成，星宇今公開2號機座艙，以「家」為概念營造溫暖、舒適氛圍，更首創國內窄體客機全平躺商務艙座椅。星宇也首次安排空服員亮相受訪，其中男空服員李貞毅撞臉韓星宋仲基，自認是董事長張國煒的粉絲，希望為台灣航空業盡力。

星宇航空A321neo配置2艙等共188席座位，分別有商務艙8席、經濟艙180席，機艙設計由BMW集團旗下的Designworks設計團隊操刀，以「舒適如家」為設計主軸，機艙主色調概念名為「雅仕純茶Pure Tea」，在冰冷的機艙空間營造溫潤的優雅氛圍，享受座艙服務時猶如品茗一杯好茶，餘韻令人回味無窮。

商務艙沉穩的色系中展現尊榮感、經濟艙以明亮大地色營造寬敞空間感，地毯花紋猶如星空灑落地面，隔簾使用溫暖沉靜的色調，柔和的大自然色系貫穿機艙整體風格，講究質感皆隱藏於細節中。座椅方面更首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋（208公分），外觀以銀色光澤展現科技感，搭配高雅深色座墊，玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間，另有多項貼心設計。

星宇航空公關長聶國維表示，公司將在1月23日首航，經過籌備2年半終於要成真，團隊都感到相當興奮，目前首航班機去程全數賣完，第2、3班還有零星機位，歡迎大家訂購。星宇下半年規劃東北亞、東南亞航線，目前還在爭取時間帶，變數還很多，評估後會再跟外界宣布開航哪些城市。

首批星宇空服員也在今天接受媒體訪問，五官神似韓星宋仲基、朴寶劍的李貞毅說，自己先前在新加坡航空擔任空服員近3年，得知星宇要成立，而且感覺跟其他航空公司不一樣，希望回來跟星宇發展，為台灣航空業發熱，他自認是張國煒的粉絲，董事長喜歡跟員工聊天，關心組員狀況、工作條件，讓他有在幸福企業的感覺。

(中時 )