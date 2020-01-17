國民黨青年部主任蕭敬嚴上午接受媒體採訪。（趙婉淳攝）

國民黨敗選後，青年部主任蕭敬嚴將與青年團邀集黨內中青世代閉門會談，再提出青年世代的革新白皮書，交由新任黨主席落實，盼一改過去由上而下的改革模式，其中關於兩岸政策論述，蕭敬嚴認為九二共識已被否決，應朝反對被統一等三面向邁進，對此，國民黨代理秘書長曾銘宗上午受訪表示，應傾聽各界意見、了解2300萬人民的看法，而不是國民黨少數黨員決定。

青年部主任蕭敬嚴說，國民黨青年部與青年團將結合青壯世代民代、青年幕僚、黨內青年政治工作者，規劃在2月進行閉門會談，必要時不排除公開辯論，歸納出黨內要改革方向，並擬定青年世代的革新白皮書，再交給新任黨主席執行。

蕭敬嚴說，過去黨的改革總是由上而下進行，如今全黨都意識到，不能單靠少數人帶領改革，而是年輕世代放下歧見，團結一起，改革才有可能成功。他強調，除了青年團總團長田方倫提及的兩岸路線大辯論外，還有人才培育、組織改造、財務健全等面向應檢討。

蕭敬嚴指出，此次選舉結果，台灣人民已有共識否決九二共識、一中各表，因此國民黨必須找出新論述，如今台灣主流民意為中華民國在台灣、主權獨立不容侵犯、反對被統一，接下來兩岸論述應朝此方向前進。

蕭敬嚴表示，九二共識、一中各表的兩岸政策論述，「被大家認為認同那個一中，而非我們的各表」，因此過去胡錦濤時代適用，現在已經是習近平時代，認為這樣的論述並不適用。他強調，國民黨必須先獲取這塊土地上的人的認同，才有辦法和對岸有共識。

媒體詢問青年世代摒棄九二共識？曾銘宗說，兩岸政策不是單由他或未來黨主席決定，將傾聽黨內外聲音，尤其是2300萬人民的意見，可能再提出九二共識2.0或升級版，拋棄九二共識與否，不是由國民黨少數黨員決定。

曾銘宗說，國民黨願意聽取青壯派、少壯派或者資深先進的意見，目前時間急迫沒有悲觀權利，更沒有時間蹉跎，3月7日前，積極研議舉行論壇或成立改革策略委員會，盡全力拿出改革方式與策略。

(中時 )