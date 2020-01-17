每個垃圾捲約1公噸，一小時可生產35捲。（周麗蘭攝）

縣長張麗善17日親自前往視察西螺鎮的垃圾打包作業，不少民代前往現場關切。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲希望西螺鎮公所把握縣府補助的契機，妥善處理鎮內垃圾問題。（周麗蘭攝）

鎮民代表程進森（左一）呼籲縣長張麗善（右五）勿再如民進黨兩任縣長面對垃圾問題鴕鳥心態。（周麗蘭攝）

西螺累積3萬公噸垃圾無法外運焚化，縣府向環保署爭取垃圾打包計畫，預計打包2萬公噸，縣長張麗善17日前往視察，垃圾場周邊居民感謝縣府暫解垃圾發臭問題，張麗善也坦言，垃圾焚化政策需要檢討。

雲林縣目前累積至少6萬公噸垃圾無法焚化，包括斗六市、虎尾鎮、斗南鎮、西螺鎮都有垃圾山，對周遭居民生活品質造成衝擊，虎尾鎮、斗六市上月開始打包因應。

西螺鎮位於埔心社區的垃圾暫置場累積3萬公噸垃圾，17日起垃圾打包機開始進駐，破碎、分選、打包，每一捲垃圾重約1公噸，一小時約可打包35捲，預計花半年打包2萬噸。

鎮民代表程進森表示，西螺鎮的溝渠越來越多亂丟垃圾，科技這麼進步卻無法解決垃圾問題，10幾年來民進黨兩任縣長虛耗空間與經費，希望張麗善縣長不要同樣鴕鳥心態，林內焚化爐不啟用也要有個交代，拿出配套措施，不面對無法解決問題。

同樣住埔心社區的縣議員李明哲表示，西螺垃圾掩埋場設在埔心30年，環境衝擊一直是很大困擾，縣府進行打包減少臭味的溢散與減量暫存，暫緩垃圾過量的壓力，感謝縣府的處理行動，也希望西螺鎮公所把握補助契機，趕緊處理西螺垃圾。

縣長張麗善表示，垃圾焚化是最終目標，現今為何無法落實需要檢討，外縣市焚化爐有歲修問題，目前雲林縣外運的垃圾量一天不到100公噸，未來要解決垃圾問題，縣府必須面對民意需求及抗爭壓力，要面面俱到需絞盡腦汁。

(中時 )