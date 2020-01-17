已故影帝柯俊雄的紀錄片《柯俊雄的電影人生》，15日在高雄電影館首映大爆滿，更有柯的死忠影迷，在台北真善美戲院看完中午的場次後，又搭高鐵南下參加高雄首映，誠意感人。

在高雄長大的柯俊雄75歲冥誕的記者會會場，正在拍服裝廣告的手球國手兒子柯艦育，在紀錄片中特別剃頭，模仿爸爸演出代表性作品《八百壯士》的謝晉元角色，父子在紀錄片中尬戲，是紀錄片中經典之一。

柯鑑育在整理爸爸的資料中，崇拜父親的演技，也重新認識影帝爸爸，他才知原來爸爸一次次突破演技，都是跟自己比賽，也藉這次機會第一次對爸爸說我愛你。

柯鑑育（左）在紀錄片中演出《八百壯士》和父親柯俊雄相當神似。

柯俊雄在去世前已知表演要傳承，正在著手寫表演書，可惜書未完成即去世了，柯太太和兒女在柯去世後，著手完成爸爸未完成的工作，出書及拍攝紀錄片。紀錄片從271部片中，選出50部經典電影，耗時4年才完成，花一百分鐘即可看到台灣電影影史，陪影帝走完他精彩表演的一生。

啟用柯俊雄担任第一男主角的導演郭南宏，透露柯之所以成名的機緣，那年還是場務的柯，扛著笨重大燈放在水溝上，不小心把燈摔壞了，就被大家指著鼻子大罵，柯還笑咪咪的，郭看到他正面的人生態度以及有明星氣質的臉，就找他主演《義犬救子》，從此柯就躍升成為第一男主角。

(中時 )