英國經濟政治風險諮詢公司Verisk Maplecroft近日發表「2020年政治風險展望」調查報告顯示，198個國家及地區中，香港的動盪指數由去年第117位，急升至今年的第26位。以示威的嚴重及頻密程度比較，香港與排第6位的智利同被視為全球「最高危地區」，報告更預計香港往後最少兩年都將不得平靜。

報告調查包括梵蒂岡和巴勒斯坦在內全球共195個國家或地區，去年全球有47個國家或地區的示威和動盪事件增加，預計今年未來6個月出現示威的還包括俄羅斯、中國、沙地阿拉伯、土耳其，泰國和巴西等75個國家或地區，比率約佔全球近4成。

報告分析，香港的抗爭者與政府之間的矛盾根深柢固，除非港府接受示威者的訴求或中央決定派出軍隊，否則抗爭活動會在未來2年內繼續，至2022年才會有少許改善。報告提到，雖然香港的言論自由及健全的司法制度等被侵蝕，但相關因素阻止香港的排行進一步上升，因與其他國家及地區比較，部分國家欠缺相關機制。

蘇丹去年推翻執政30年的前總統巴希爾後，爆發大規模反軍方示威，遭遇血腥鎮壓，令該國取代也門，成為動盪指數最高的國家。而北韓就是化身示威者最危險的國家。

調查預計，未來一年隨著出現不穩的地方增加，示威的激烈程度也會相應上升。

其他可能將爆發民間示威（civil protest）的國家，則包括尼日利亞、黎巴嫩和玻利維亞。面臨極端動盪（extreme risk）風險的國家，則為埃塞俄比亞、印度、巴基斯坦和津巴布韋。烏克蘭、畿內亞比紹和塔吉克斯坦等國，則預期是今年動亂（biggest rises in unrest）惡化最嚴重的國家。

Verisk Maplecroft稱，去年的全球衝突潮並非曇花一現，企業和投資者將必須適應不斷增加的動盪，且全球企業在履行社會責任上，也將面臨越來越大的壓力，尤其是擁有豐富自然資源的國家，將會加強對企業施壓。

(中時 )