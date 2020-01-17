陸元琪近日上年代《聽媽媽的話》分享單親媽媽心聲，過去與小胖袁惟仁結婚13年育有一子一女，她坦言2016年離異後背債，但並不在意經濟狀況變差，「我在意的是我們三個都更快樂了」。

她透露考慮離婚時兒子支持但女兒相當反對，甚至戲劇化的說：「我不要大家看我沒有爸爸。」直到2016年的某一天，女兒告訴她自己準備好了，她在兒女支持下勇敢離婚，她感性的說：「不快樂的媽媽，沒有辦法好好陪伴孩子成長。」離婚初期，她描述兒子的貼心舉動，有天以簡訊要求媽媽接送放學並說：「我好擔心會有人來把我綁架，或者是拿刀子割我的脖子。」原來是想透過誇張的言論逗陸元琪開心，小禎跟沈玉琳聽完傻眼，直說這笑點很難懂。

當時袁惟仁傳出病情，陸元琪跟小孩有到上海探視，袁惟仁返台治療後，小孩下課後也會搭公車到醫院探視，但當時接近年底考試較多，孩子有幾個禮拜沒有前往，「再過去的時候，已經找不到人了。」她感慨：「我覺得是爸爸的家人對小孩有很深的誤解，覺得小孩不去看爸爸，那就不要來。」除了更換病房外，還交代櫃檯不能讓他們進去，「我女兒昨天有算出時間，她說三百零幾天沒有見到爸爸了」。

(中時 )