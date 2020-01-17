受惠於電動自行車及資料庫中心備用電池系統(BBU)需求強勁，電池模組廠-新普科(6121)、順達科技(3211)及加百裕(3323)不僅去年業績表現出色，今年業績亦看好，在買盤力挺下，順達科今天盤中股價強攻漲停板，新普科股價亦強勢大漲，創下掛牌新高價，帶動加百裕走高。

電動自行車、工具機、伺服器與資料庫中心備用電池系統(BBU)等非IT產品需求高度成長，成為電池模組廠積極搶進領域，新普科、順達科、加百裕及新盛力(4931)在耕耘非IT產業領域逐步發酵下，去年業績表現不俗，今年業績亦看好。

新普科2019年12月合併營收達75.32億元，年成長10.46%，再創單月歷史新高，累計2019年第4季合併營收為222.49億元，季增9.33%，創下單季歷史新高；累計2019年合併營收為737.34億元，年成長14.28%，創下歷年新高。

新普科在非IT產品佈局進入收割期，獲得美系外資高度肯定，美系外資看好新普科在非IT產品佈局將有助於改善公司產品組合，給予新普科「建議買進」評等，目標價上調至350元。

順達科自結2019年第4季合併營收為46.39億元，營業淨利為2.78億元，稅前盈餘為3.15億元，稅後盈餘為2.51億元，單季每股盈餘為1.7元；累計2019年合併營收為177.8億元，營業淨利為8.84億元，稅前盈餘為11.57億元，稅後盈餘為8.27億元，每股盈餘為5.61元。

順達科表示，公司近幾年營運重心放在非IT產品，目前電動自行車陸續有新客戶專案，在儲能系統BBU部分，公司電池模組搭配電源供應器大廠出貨給歐美大型品牌廠資料庫中心，隨著新客戶及新產品佈局逐步發酵，以及公司導入自動化產線效益顯現，期待能讓公司獲利更好。

加百裕去年第1季因客戶庫存調整導致虧損，不過第2季起營運重回正常軌道，去年第3季單季稅後盈餘9462萬元，單季每股盈餘為1.14元，累計前3季稅後盈餘為1.19億元，每股盈餘為1.42元，累計2019年合併營收為91.93億元。

在非IT產品出貨比重持續攀升下，加百裕今年營運審慎樂觀，預估今年第1季將遠優於去年同期。

(時報資訊)