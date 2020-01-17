2020總統、立委大選日前落幕，國民黨不但總統敗選，連區域立委都繼續慘敗，黨內立刻傳出改革聲浪，包括羅智強在內的國民黨青壯派民代也要求吳斯懷請辭不分區，羅智強甚至還揚言，只要吳斯懷點頭、他願意到吳宅門口下跪致意，不過，吳未置可否。在選前回任國民黨副秘書長的蔡正元今（17）日則在臉書透露，他曾建議把吳斯懷移出不分區的安全名單，但未被採納。

蔡正元在去年11月下旬，受吳敦義之邀擔任國民黨副秘書長，盼他能協助挽救韓國瑜及國民黨選情，蔡正元今天在臉書上說，當吳敦義勸他回黨幫忙時，他曾向吳敦義提出三項建議，首先將吳斯懷和車宜靜改列不分區的安全名單外；第二，把以核養綠公投發起人黃士修列入不分區安全名單；第三，吳敦義列不分區第一名，並宣布若爭取不到立法院長即辭職。

蔡正元說，國民黨不分區名單就在那幾天就要定案，但可能包袱實在太重了，第二天只有車宜靜改列不安全名單，不分區立委的名單之爭，沒有全部止血，實在可惜！

另外，針對外界質疑國民黨內部估票系統的估票結果與實際開票數字差距太大，蔡正元也透露，其實吳敦義個人有聘請顧問，而且是用很科學、傳統的方式估票，因此，吳在選前3週就知道韓國瑜至少將輸15％，國民黨立委可能選不到34席。蔡正元也感嘆地說：「這樣的顧問真的很厲害，唉！」

國民黨2020總統立委大敗，國民黨主席吳敦義15日率一級主管向中常會請辭，中常會上也將提出敗選檢討報告，列出7大原因，包括高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤、輔選力道待加強等，不過，由於當天中常會的焦點集中在吳敦義遭逼退上，黨中央的檢討報告並沒有在中常會中詳細討論，其中提到的有關內部系統估票失準的說法是否為真，迄今仍無明確答案。

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(中時電子報)