大陸四川省的重慶市，日前才剛發生有男子跳樓，卻壓死兩名高中生的意外，結果不到一個月，又出現類似事件。一名年紀大約70多歲的男子，因為罹癌厭世，本月13日選擇以跳樓方式結束性命。而老翁爬上12樓一躍而下，剛好壓中一名正在樓下打電話的30歲男子，兩人當場魂斷社區中庭，男子與老翁身體堆疊在一起，目擊者看到嚇到說不出話來。

綜合陸媒報導，位於重慶市的「美德佳園小區」，一名年紀大約70多歲的男子因為罹癌厭世，13日跳樓終結自己生命。不過當他從12樓墜落時，正好壓中在底下打電話的男子。當地社區管委會表示當時被砸的那個人，「手機螢幕還是亮著的」，顯示受害者被壓到的當下，根本來不及反應。

大陸四川省的重慶市，有兩名男子慘死在社區中庭。（圖／翻攝自微博）

一名住戶目擊事發過程，表示老翁跳樓後直接撞上打電話的男子，兩人一起堆疊倒地，當場死亡。不過詳細的事發原因，當地警方表示還待進一步釐清。

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(中時電子報)