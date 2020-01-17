監委陳師孟要約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的法官，引發法界強力反彈，昨晚深夜突傳傳陳師孟日前已請辭，蔡英文總統並已核准，不過，總統府今（17）日回應，陳師孟在週一透過陳菊秘書長向總統表達辭意，雖然總統府還未收到監院公文，但總統已指示表達慰留，但會尊重陳師孟最後決定，也讓外界議論紛紛，陳師孟究竟是否已辭職？若陳師孟提出辭呈，究竟是監察院長說了算、還是總統說了算，或者陳師孟自己說辭了就是辭了？

前立委林濁水就在臉書上表示「這件事太怪」。他指出，媒體報導說，陳師孟日前已請辭，蔡英文總統已核准，問題是監委是獨立行使職權，若要辭也該向人民辭職，一旦辭了就辭了，哪有什麼請不請辭的。林濁水還說，無論監察院長、總統或行使同意權的立院，誰又有什麼權力核不核准？真是亂了套，希望媒體報導的消息是錯誤的。

立委則私下認為，此事凸顯五院院際間的權利份際日益模糊，而且蔡總統此次連任拿下超過八百萬票、民進黨立院席次又過半，蔡總統已然是能號令天下的「超級大總統」，凡是都是總統說了都算，否則監察院委員辭職應該向監察院長請辭，為何還要等總統批准？總統出面慰留究竟惋惜陳師孟的場面話，還是「命令」，讓外界也看不懂。

監委陳師孟準備約詢判決前總統馬英九洩密案無罪法官，引發法界反彈；雙方原敲定的約詢日期為本月16日，隨然陳師孟的舉動，引發不少法官連署撻伐，而後因故延期。但司法院長許宗力一直到選後出席「司法節學術研討會」時，才首度針對陳師孟擬約詢法官調查有無濫用自由心證一事，痛批此舉將付出傷害司法的代價，造成法官終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力，司法恐將逐漸變得怯懦，產生寒蟬效應。

陳師孟在許宗立發表談話後態度仍十分強硬，回批許「自欺欺人」，但媒體卻報導，早在司法院長許宗力發聲力挺法官之前，陳師孟已向總統蔡英文請辭獲准，因此，本案將由另一名監委高涌誠接手，而在約詢法官之前，將先諮詢憲法學者，調查「馬案」判決的動作未必就會停止。

馬英九涉洩密案一審獲判無罪，二審改判4個月徒刑，高院更一審認為，前檢察總長黃世銘當時是「主動求見」交付資料，馬是「被動接收」，非藉總統身分違法取得應秘密資料，並無指揮、教唆洩密，「黃犯罪不等於馬犯罪」，去年7月判馬無罪定讞，陳師孟則以為釐清法官有無濫用自由心證，立案展開調查，在選前引發不小風波。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)