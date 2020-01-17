台南一名李姓男子因一月大兒子不斷哭鬧，居然出手毆打、重摔，甚至掐捏睪丸，導致孩子身上都是瘀青，幸好送醫後生命跡象穩定。台南地檢署偵查終結，依成年人故意對兒童犯傷害既遂罪將李男起訴，由於李男沒有如實供稱，因此也向刑庭請求從重量刑。

回顧案情，李男（21歲）於2019年11月22日照顧一月大兒子，但受不了孩子不斷哭鬧，居然徒手重擊男嬰胸部、腹部至少4次，還捏大腿、臀部以及左側睪丸，下手非常殘忍。他似乎是打上癮，27日深夜再度毆打孩子，掐住頸部把人放下重摔，直到發現男嬰不對勁才趕緊送醫。

全身都是瘀青。

院方表示，孩子全身瘀青，身體無一處完好，前胸、下巴、頸部等部位多處瘀傷，抽血後還有代謝性酸中毒、肝功能異常等現象，另外還有肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克，後又因敗血症緊急搶救，幸好經過治療救回一命，生命跡象穩定。

檢方指出，李男為男嬰的生父，明知一月大男嬰組織構造極為脆弱，如用力出拳毆打會造成他受傷害，因此依兒童及少年福利與權益保障法中成年人故意對兒童犯傷害既遂罪嫌、成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪嫌對他提起公訴；由於李男事後仍未坦承犯行，因此建請法官量處適當之刑，以示懲儆。

【家暴警語】

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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(中時電子報)