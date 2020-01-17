學測重考生逐年增加！17日是2020年學測首日，根據大考中心統計數據，近年來因為少子化，考生人數逐年減少，但是重考生比例卻一路飆升，從2016年的7.47％增加到2020年的13.49％，等於每7個考生有1人是重考生。

少子化浪潮侵襲，2012年以來，9年內考生人數減少約2萬人，從15萬4560人減為今年的13萬3446人；尤其2017年因為是虎年考生，報名人數是9年內最低的12萬8760人。2018、2019年是龍年考生應考，整體報考人數略回升，但龍年效應過去之後，今年報考人數又比去年少了將近5000人。

值得一提的是，雖然考生總人數一路下滑，但是重考生卻逐年增加。由「補習班報名」和「個別報名」的相加比例和人數來看，2016年重考生占7.47％、有1萬134人，2020年增加為13.49％、1萬7998人，等於每7個考生有1人是重考生。

此外從考生來源來看，近9年報名學生中，雖然純高中（全為普通高中班）報名人數比例仍是最高，但已從2016年的75.12％降為今年的71.67％；高中兼辦綜合高中部及高職兼辦高中報考比例也逐年減少。

由於應屆生都是集體報名，所以重考生就是透過補習班或是個別報名，但大考中心主任張茂桂提醒，個別報名也包括自學生。至於為何重考生增加，張茂桂表示「我們也很想理解」，之前坊間假設考生對未來出路有更清楚期待，所以會選擇重考，以進入更理想科系，但這不能解釋為何今年特別多。

今年考科選擇方面，選考國英數的報名人數都相當高，至少有98％，社會從去年的89.77％降到今年的85.57％，自然從去年的80.77％降到今年的77.42％。

考科組合方面，由於2019年起可以自由選考，首年考生仍有7成5科都考，今年5科都考從71.1％降到63.6％；選考4科則由27.1％增加到34.6％（國英數自從9.4％增加到13.5％，國英數社從17.7％增為21.1％）。

(旺報 )