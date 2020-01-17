全台最大的漁貨大街「寶島鱻魚嘉年華會」，17日上午在三重魚市場廣場正式登場。（戴上容攝）

全國漁會總幹事林啟滄補充，漁貨大街首創虱目魚蘿蔔糕、虱目魚碗糕、可現炸虱目魚排等超值限量優惠搶購活動。（戴上容攝）

全台最大的漁貨大街「寶島鱻魚嘉年華會」，17日上午在三重魚市場廣場正式登場，有民眾活動前一天晚間八點就到現場排隊搶購新鮮漁貨，新北市長侯友宜出席活動，現場抓起鮮魚販賣，為民眾發聲「算便宜啦！」、「再送一隻」，贏得滿堂喝采，氣氛熱鬧滾滾。

活動現場，新北市長侯友宜、農委會副主委陳添壽、總幹事林啟滄、市議員王威元等人共同主持開展啟動儀式，歡迎大家搶鮮過好年。為搶購新鮮魚貨，有民眾前一晚就到會場等候，總排隊時數超過12小時，令侯友宜一陣驚呼，立刻捲起袖子賣起魚來，並為民眾發聲「這好吃一定要算便宜」、「再送你一隻」，場面熱鬧非凡。

侯友宜表示，過年、過節家裡最希望是「年年有餘」，買「魚」過一個好年是非常好的習俗，新北市每年都會舉辦「寶島鱻魚嘉年華」，裡面有最新鮮的透抽、小卷、白帶魚，甚至還有最好的貢寮鮑等新鮮的漁獲，而侯友宜諧音也是「有魚」，所以他每年都會來。

侯友宜也透露過年的時候，家裡一定會買的就是「鯧魚」，並說鯧魚不管是煎、蒸、煮都很好吃，因此都會買來分享給所有家人，希望國運昌隆，新北市旺旺，大家年年都有「魚」，快樂過好日子。

全國漁會總幹事林啟滄補充，漁貨大街首創虱目魚蘿蔔糕、虱目魚碗糕、可現炸虱目魚排等超值限量優惠搶購活動，活動現場提供低於市場約二至三成的平價魚貨給消費者，滿足民眾年節自用與送禮需求，無法親臨現場的民眾，歡迎利用漁會的網路商城。

(中時 )