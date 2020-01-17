農曆年節將近，如果遇到外國人來應徵工作，該怎麼辦呢？新北市政府勞工局提醒雇主應遵守就業服務法規定，以免違法受罰，得不償失。許多雇主因拚經濟急缺人手，未加詳查即僱用他人所申請的外國人，誤以為只要持有合法居留證或留學生，即可在臺工作，這些都屬非法聘僱，將面臨最高75萬元的罰鍰。

另外，勞工局也提醒，家庭看護工僅能從事照顧被看護人的相關生活照料工作；廠工也只能從事申請聘僱許可的工作項目，如果指派所聘僱的外勞從事許可以外工作，最高可罰15萬元。建議雇主可提供外勞適當休閒娛樂規劃，加強對外勞的生活自主管理並掌握動向，避免外勞在外非法打工。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市外勞人數近10萬人，高居全國第三，經統計108年度外勞裁罰案件共有844件，違法樣態前三名分別為：「僱用非法或他人申請的外勞」有339件（佔40.17%），「外國人未經雇主申請許可，在臺工作」有184件(佔21.80%)及「雇主未經許可非法容留外勞」有128件（佔15.17%）。特別提醒注意的是，雇主常認為沒給外國人薪水，就不算僱用，但不管是友誼的幫忙或用打工換取食宿，均已構成非法容留，已然觸法。

合法聘僱把握以下原則，分別是聘僱外國人依法必須向勞動部申請許可，即使是國外留學生也需要申請工作許可，所以聘僱前一定要檢查外僑居留證、學生證及工作證才行。聘僱新住民朋友雖不須向勞動部申請許可，但仍要查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，並仔細核對相片及身分資料，以免聘僱到假冒新住民身分的外國人從事工作。

(工商 )