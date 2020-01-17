蘇友謙忘年之交當歌后乾兒子！以行動麥克風在網路熱銷10萬支，15歲即成為億萬富翁，有麥克風小天王封號的蘇友謙，去年6月在臉書直播崩潰坦承吸毒吸食K他命，到派出所自首，事業跌入谷底，經過半年的努力，已漸漸走出毒霾，日前有韓國鐵肺歌后封號的桂銀淑私人行程來台會老友敘舊，兩人相見，桂初見面看著蘇的眼神，即說：「你有吃藥對嗎，但都過去了，你要加油！」

一席話讓蘇友謙如獲知音的爆哭，兩人因而成忘年之交，遍嚐美食，唱KTV等等，桂銀淑豪氣說要當蘇韓國的媽媽，蘇則說很榮幸，會努力的，而金鼠年新希望，19歲的蘇表示目前事業由谷底慢慢爬升，今年會跨足開發日常用品系列，此外也接受治療，定期服藥，生活作息正常。

桂銀淑在韓國出道，磁性嗓音為粉絲驚艷，在日本以日文金曲《大阪暮色》走紅，連續7年榮登紅白歌唱大賽，1990年更獲日本歌唱大賞獎，而後也曾歷經人生低潮困境，因此當聽到蘇友謙過往締造麥克風銷售奇蹟，直呼很驚訝，能體會蘇的困境，並說要好好開導，兩人結為摯友。

(中時 )