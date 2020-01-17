埔里分局已逮補嫌疑人，目前正持續偵辦中，以了解詳細案情。（張晉銘攝）

埔里鎮16日夜間驚傳一起槍擊案，一名潘姓男子疑似因為感情糾紛，被人槍擊頭部下巴，消防隊獲報後，隨即送往台中榮總埔里分院急救，所幸無生命危險，但無法開口說話，警方則循線追查，在17日凌晨逮捕嫌疑人到案說明，詳細犯案動機正由專案小組進一步調查。

消防隊在16日晚間接獲報案，有一名男子頭部受傷，到場後緊急送往台中榮總埔里分院急救，救護車到場時，潘姓男子的胸口沾滿鮮血，令人怵目驚心，但還能自行走上救護車，到院後檢查傷勢，並無生命危險，但發現傷口疑似為槍傷，於是通報警方協助處理，不過因為下顎受傷，潘男無法開口說話。

根據了解，這起槍擊案疑似是感情糾紛，張姓男子與潘姓女子過去似乎有一段感情，兩人沒有結婚，但是有育有一名小孩，最近幾年，潘姓女子結識潘姓男子，引發張姓男子不滿，於是在晚間趁潘姓男子返回工寮時，似乎是要找潘男談判，不過雙方沒有共識，張男可能因此憤而向潘男開槍，造成潘男頭部左下巴受傷，張男隨後逃離現場。

埔里分局表示，關於本次槍擊案，本分局獲報後，分局長方秋梅立即指揮專案小組連夜不眠不休展開追緝在逃嫌犯，最後在17日凌晨在武嶺附近的山區逮補嫌疑人，目前正持續偵辦中，以了解詳細案情。

(中時 )