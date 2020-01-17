好不容易迎來傷癒復出的籃網明星後衛厄文，卻在先前輸給七六人賽後公開放話，強調籃網需要更多幫手才可變強，頓時引發相當大的爭議，畢竟他才回來打了3場，就在喊需要更多幫手，也讓如今升任電視球評的帕金斯批評厄文不配當領袖。

厄文在昨天籃網輸給七六人賽後受訪表示，「總體而言，我感覺我們擁有很棒的球隊拼圖，現在有我、杜蘭特、狄安卓喬丹、坦普、丁維迪、勒佛特這些人了，但我們還需要更多的幫手才能變得更強，讓我們期待接下來會發生什麼吧。」

諷刺的是，籃網本季在厄文上場時，只拿5勝9敗(勝率3成57)，厄文缺陣時，反而是13勝13敗(勝率5成)，甚至他在上季效力塞爾提克期間，有他在場上，塞爾提克37勝30敗(勝率5成52)，但他缺陣時，塞爾提克12勝3敗(勝率8成)。

從這些數據來看，厄文的隊友似乎在他缺陣期間，反而打得比較好，證明他自從離開詹姆斯身邊，確實沒辦法當好領袖，難怪帕金斯公開嘲諷，「厄文從來就不是一名領袖，他會說出那些話，我不知道大家為何驚訝，上季他就證明了這點。」

(中時 )