總統蔡英文今（17）日主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時表示，近年中共持續透過外交脅迫、軍事威脅以及滲透等方式打壓台灣，打擊民心士氣，弱化中華民國台灣主權。除了團結國人，一致對外，並要持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心，看到國軍對「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的決心。，

第一位原住民晉升上將的中將徐衍璞，蔡英文在晉任布達典禮致詞表示，首先要向徐衍璞表達肯定與祝賀。他是第一位具有原住民血統的上將，考上淡江戰略研究所博士班，不但努力工作，更不放棄學習，堅持不懈，這種精神值得國軍仿效。

蔡英文指出，徐衍璞除了自我精進，也提攜後進，常常送書給部屬，鼓勵閱讀和充實能力，是一位為國軍培育人才的好將領。這次的拔擢晉任，就是肯定徐衍璞在職務上的卓越表現，以及對國軍的貢獻。

蔡英文強調，希望徐衍璞上將能夠秉持初衷，為國家貢獻更多心力，讓國軍戰力能夠更加堅強，守護國家，「所有的族人也一定會以他為榮」。蔡英文除對晉任上將徐衍璞表達祝賀和嘉勉外，也向其妻表達謝意，她認為，因為太太的支持，才能讓軍人沒有後顧之憂，在崗位上盡心盡力，守護國家。

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(中時電子報)