麗寶秀泰影城提供10影廳、800座席，每廳裝置頂級放映設備及獨家舒適商務艙雙扶手座椅，18日起連續3天只要100元。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

麗寶秀泰影城推出百元看電影動，18日起連續3天只要100元。（麗寶提供／王文吉台中傳真）

首輪電影破盤價！台中麗寶Outlet Mall二期商場明天正式開幕，除新增140家店鋪，並引進秀泰影城，18日起連續3天推出「百元看電影」活動，包括絕地戰警、重磅腥聞、不完美的正義等首輪片，通通只要100元，18日上午11點及19日、20日10點開賣，售完為止。

麗寶Outlet Mall二期商場佔地6公頃，斥資30億元打造，新增140家店鋪，加上一期120店鋪，躍昇中台灣最大Outlet Mall。行銷經理陳宇秀表示，歡慶二期商場開幕，秀泰影城首3日推出百元看電影活動，超過1萬個座次，通通只要100元，每人每日限購4張，售完為止。

陳宇秀表示，麗寶秀泰提供10影廳、800座席，每廳裝置頂級放映設備及獨家舒適商務艙雙扶手座椅，並設有免治馬桶，提供顧客舒適完善的觀影空間。麗寶秀泰放映絕地戰警、葉問4、重磅腥聞、不完美的正義等首輪片，百元電影18日上午11點及19日、20日10點開放售票。

(中時 )