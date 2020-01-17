舒米恩日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，好友小球（莊鵑瑛）義氣相挺，主持人黃鴻升問起兩人怎麼認識的，舒米恩笑說：「我們是影視圈的朋友，一起拍電影，以前玩樂團的時候互相知道對方，（看小球）我當然知道你啊，你是球姐耶，後來魏德聖導演找我們演電影，是先找她，原本只叫我寫歌，是我拜託導演讓我演戲。」小球一旁回覆說：「但我們真的沒有常聯絡，是比較心靈相通的那種，我們有群組，但都沒有講過一句話。」舒米恩急忙說：「我們有寄新年賀卡拜年啊！」

去年小球生日演唱會他特別給了個大驚喜，「我本來是隔天才從日本回來，為了她生日特別提早一天回來，但飛機晚上八點到松山機場，我還要等行李，她的生日禮物在裡面，所以我就拉著行李直接衝到她生日現場拿出禮物，那時臨時改了機票沒跟她說。」小球說：「看到他出現我直接大叫，分貝超高的，真的很感動！」

遊戲《默契面對面》中兩位隊員手拿鏡子對坐，按指令放下鏡子時做出表情，主持人出難題考舒米恩和小球「高潮的表情」，鏡子放下竟意外有像得分，小球出鬼點子考兩位主持人「高潮後2秒的表情」，凱莉苦惱說好難喔，黃鴻升也跑到一旁說要想一下，結果鏡子放下後黃鴻升笑倒在地自動認輸。

(中時 )