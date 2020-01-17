2020總統大選落幕，但世代間的對立似乎仍持續延燒，許多家庭都出現因為父母與孩子所支持的候選人不同，有失和情形發生。資深媒體人唐湘龍爆料，自己一名在大學任教的教授朋友，選舉完後竟把寶貝女兒狠心轟出家門，讓一旁的主持人陳鳳馨相當驚訝。

唐湘龍在網路節目《正經龍鳳配》中表示，朋友對女兒特別疼愛，為了讓女兒工作方便，特地在公司附近買了一間房子，但因為大選導致親子之間感情破裂，友人竟把孩子逐出家門，要女兒搬出去住，自己想辦法。一旁的主持人陳鳳馨追問，「女兒在媒體圈嗎？」唐湘龍沒有正面回應。

談起選前曾預言韓國瑜會當選，但結果卻不如預期。對此唐湘龍解釋，在選舉前當了半年的韓黑，到了選前半個月是真的真心認為韓國瑜當選的機會很高，因為造勢場合相當熱絡，是他從來沒看過的。

唐湘龍直言，國民黨敗選應該要好好思考同溫層效應的問題，造勢場合是熱的，不代表勝選機會大，另外，國民黨還需要檢討就是為何短短一年就失去這麼多選票。他坦言，韓國瑜才剛當選高雄市長就宣布選總統，對國民黨來說是重傷。

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(中時電子報)