春節將至，台電台北西區營業處為迎接農曆新春佳節，特於 17日上午10時台電台北西區營業處舉辦「金鼠報喜迎新春、揮毫送春聯」活動（台電提供／戴上容新北傳真）

春節將至，台電台北西區營業處為迎接農曆新春佳節，特於 17日上午10時舉辦「金鼠報喜迎新春、揮毫送春聯」活動，書法大師現場揮毫，不少民眾搶著排隊領取春聯，為家裡增添年節氣氛。

活動由書法家現場揮毫，現場民眾不僅能近距離一睹大師行雲流水、豪邁揮灑的揮毫風采，還可「客製化」自己喜愛的春聯領取大師墨寶，增添過年喜氣。

蔡志孟表示，張貼吉祥、喜慶的春聯是國人過年時必備的應景習俗，除可除舊佈新增加年節氣氛，更展現家家有傳統文化之美，藉由書法家手寫春聯，為民眾量身書寫專有的祈願與希望，客製化的對聯不僅人情味，書法大師飽滿又具精神的字體中，祝福願力更擴大。

台電處長蔡志孟與書法家曾鉅鋒老師、闕子暘老師、陳添進老師及年輕同仁一起揮毫，蔡志孟寫下「喜」字，與眾人送上「金鼠報喜迎新春」，象徵新生代傳承及永續經營，並祝賀用戶新年快樂，歲末同慶迎接即將來到的鼠年。

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