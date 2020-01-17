2020學測首科英文考完，解題教師都覺得考題很有趣，包括「酒窩是基因上的缺陷」、引海員的工作、夾腳拖的演變等，「邊寫邊嘴角上揚！」大考中心副主任黃璀娟則評論「取材廣泛、主題多元，內容兼顧教育性、知識性與趣味性」。

中正高中教師吳佳穎表示，第一大題、第二大題用字簡單，但有些題目如果只看片段容易錯，例如第9題；成功高中教師陳國泰指閱讀題第1題談酒窩，老師們解題時都覺得是很有趣的小知識，但這一題也有陷阱，字彙量較多的孩子反而會考慮多一點；另一題談夾腳拖的演進，沒有太多細節題，看清脈絡就可作答。

建國高中教師劉家慧也表示此次取材是科普居多，趣味性也相當高，「老師邊寫邊嘴角上揚！」談引海員引導船隻入港，新知和趣味性很足；橄欖油的分級有媽媽味，架構很不錯；日本鐵道路殺可和台灣苗栗石虎保育議題連結。總體來說都是注重全文理解，她特別肯定細節題目不刁鑽，順著脈絡就可以找到答案。

成淵高中教師李宜樺表示中翻英已經好幾年沒提到學生生活，今年談同儕壓力，字彙應沒有太大困難；英文作文又出現照片，考生要看清楚題目要求，第一小題形容賣場場景，第二小題要用精確動詞描述正在發生的情況。最後「預期會發生甚麼」就是考學生的因果關係，一定要扣合第一段場景。李宜樺並建議，這幾年素養走向都希望學生表達觀點或想法，因此英文作文結語最好就可以寫兩三句省思或觀點，讓深度增加、文章更豐富。

李宜樺認為整體難度適中，過去三年來差不多；吳佳穎認為單字第10題有鑑別度；第51題需要推論。劉家慧指出第56題題幹粗體字雖然多，這一題考學生的膽識，只要由上下文推論即可，不要被嚇到。

(旺報 )