東森(2614)集團東森購物宣佈與南日本最大的電視台宮崎放送簽訂合約書，預計2020年3月到6月開始，未來雙方將更積極在商品引進及節目製播技術展開全面性交流。

東森購物成立至今已20年，擁有4個有線電視頻道、5個MOD頻道、ETMall、APP、OTT、電話行銷、型錄多通路並重且均衡發展；而各通路之間的資源整合、以及東森幣的大量發行活躍也都發揮加乘效果，日前更與華碩(2357)集團攜手合作AI研發中心，透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊和廣告等，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息，了解客戶最即時的需求和對商品的喜好選擇。

日本宮崎電視為當地市占率第一大的媒體，此次與東森購物簽訂《宮崎電視、東森得易購合約書》簽署，展現雙方在電視平台創造購物及節目新商機的企圖心與新佈局，東森購物與宮崎電視導入及節目製作技術外，更將進行全面性的交流，並預計於2020年3月到6月開始，帶給台日雙邊的消費者全新的商品和節目內容。

東森購物執行長彭鴻(王武)表示，日本電視購物產業發展蓬勃，擅長以獨賣品牌、高價時尚來創造差異化，10年來都呈現近7%的穩定成長，此次與日本宮崎電視簽訂合約書，雙方將透過戰略合作深化內容。

TMJ高田智康社長表示，宮崎電視與東森購物合作，雙方將免費提供播放素材，並在協商後共同從事採訪活動和節目製作，銷售彼此的商品，此次選擇東森自然美兩項產品，東森自然美是亞洲相當具有影響力的專業美容SPA保養品牌，適合東方女性膚質，廣受亞洲女性長期喜愛與支持，未來也希望能夠帶給日本宮崎的觀眾更多來自台灣的優質魅力商品；彭鴻(王武)則表示，宮崎縣擁有全日本最優質的牛肉品種及稻米產地，2020年3月到6月東森購物將獨家引進日本MRT宮崎電視所精心挑選在地的品牌。

(時報資訊)