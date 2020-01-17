民進黨感恩餐會，蔡英文：今天要好好吃一頓，才能為台灣做更多的事情。曾薏蘋攝

蔡英文總統今出席民進黨感恩餐會，場面輕鬆，蔡英文致詞時表示，「今天要好好吃一頓，才能為台灣做更多的事情。」

今天除了副總統陳建仁、準副總統賴清德、歷年民進黨主席姚嘉文、張俊雄及許信良都要出席、總統府秘書長、副秘書長陳菊及劉建忻，還有競總操盤手林錫耀也出席，由於大選大勝，氣氛相當愉快。

蔡英文致詞時逐一向在場出席人致意時，看到賴清德時則叫他「清德」；他說，「因為你只是當選人，所以我只好叫你『清德』。」

蔡總統看到不少人都穿飛行快出席時則說，「不論綠、黑、水藍，這一次我們的外套，老的、年輕的、有肚子的、沒肚子的，看起來都很好看。」

她說，剛才有些人沒拍到照 但有一個人她沒辦法拒絕，那就是「張（張俊雄）院長」及「水牛伯（游錫堃）」，因為都是她的老長官。

總統說，今天看到大家在這裡，心裡很開心，以為會看到很多年輕人；這時後面傳出尖叫聲；原來年輕人坐在後面。「好啦！你們不要太高興，說不定我定義的年輕人跟你們不一樣」。看到這麼多年輕人跟他們在一起，確實是很重要的意義，年輕人都是在我們最困難最需要的時候加入，帶來我們需要的熱情跟努力」， 希望這一次選戰帶給大家很多養分跟經驗。

總統強調，老一點人的是不是給年輕人鼓勵一下，不要放棄民進黨也不要放棄政治，其他大前輩、中前輩，看過去都有驕傲的微笑，這些前輩扛起壓力要再給後進，大家同心協力做得很棒。

總統表示，「從逆風拚到逆轉，這是民進黨的精神」，這一次之後大家對民進黨的韌性更多一點的認識 ，大家一起把選舉完成；她做候選人的要跟大家說聲謝謝，所以不管是年輕的夥伴資深的夥伴，大家確實做到四個字「世代共贏」。「不知道誰發明的？是不是林飛帆的傑作？」優良傳統新的創意，所以她要謝謝卓主席跟秘書長羅文嘉，在黨部最困難的時候扛起責任。

總統看到林錫耀則不忘說，「你穿這個夾克看起來滿帥的，比你穿西裝帥」。「 我們目標達成了，是不是給主席、秘書長一個掌聲？ 錫耀我昨天有沒有謝過你，我今天在公開的謝你一次。」

民進黨主席卓榮泰致辭時表示，這次選戰締造了7項第1紀錄，包括總統817萬票、立委何欣純拿下14萬多票全國第1、立委陳亭妃得票率全國第1、立法院副院長蔡其昌是男性候選人得票率第1、台南市總統選票與得票率全國第1，高雄的選票109萬票，且大贏對手67萬票，都是創下紀錄。接著上台致辭的賴清德則勉勵黨工：「紀錄是要拿來破的，要有這樣的決心與抱負！」

賴清德則說，昨天提到（紀錄）五項第一，共有七項，不管五項、七項，紀錄要拿來破，要有這樣的決心跟報復。對於遺珠之憾表示遺憾，希望下次再加油。

(中時 )