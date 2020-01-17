今年學測英文科非常接地氣，考了夾腳拖、引水人等題目，跟台灣人的生活密切相關。補教老師分析，今年英文科題目出題非常好，但比去年稍難，決勝關鍵在於第一大題的詞彙題與最後的作文部分。

補教老師GARY表示，今年英文科第一大題詞彙題15題共提到60個單字，其中Level 5以上難度的占6.3％，比去年3.2％多一倍，因此考生寫起來不會那麼順利，心情會有所起伏。

「今年英文科題目非常接地氣。」GARY說，讀測驗文章出了夾腳拖的由來、引水人的特殊職業介紹、橄欖油的分級及儲存方式、日本鐵道綜合技術研究所研發驅逐鹿群的策略等，跟生活都息息相關。

補教老師林揚說，閱讀測驗第41題相當有趣，給了一張圖片，其中夾腳帶是在第二指和第三指間，問是哪一個國家的文化？根據原始文章的描述，夾腳帶如果在第一指和第二指間，那是希臘文化，如果是在第二指和第三指間，則是羅馬文化。

今年英文作文一反以往單圖出題的方式，史無前例以兩張圖片出題，考驗考生的連結能力、邏輯與創意。林揚表示，這個題目可能造成造成考生在語氣、字數與時態三大方面的混淆，是否以第一人稱描述、字數是否縮減、以體驗式的現在式或是描述故事的過去式書寫，都將成為考生的重要抉擇點。

此外，「周年慶」此一出題方向是否會有城鄉差距的疑慮，GARY表示，題目中有中文敘述與圖片輔助，加以現今有網路資訊流通，應該不會造成學生太大的困難。

全教會則評論指出，今年英文科取材多元具生活化及趣味性，文意字彙難易度提高，五級字增多；綜合測驗文法題偏少，但片語應用題增加；文意選填題型平易近人；閱讀測驗文章取材生活化；作文題型呼應大考中心公布的111年新型學測寫作，新聞照片取代手繪圖片，反映生活時事！

(中時 )