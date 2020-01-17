統促黨總裁張安樂遭檢方依違反銀行法及政治獻金法等罪起訴，台北地院今傳訊張，他否認犯罪批檢察官要弄他卻弄不到；步出法庭受訪時，他說檢察官花那麼多時間、精力弄他，「才弄出這麼一點東西」，倒不如去查檯面上的政治人物。

張安樂、張瑋父子涉嫌以成立華夏大地旅行社，挪用該公司資金、從事兩岸匯兌，台北地檢署依違反銀行法、政治獻金法、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書、業務侵占起訴張安樂、張瑋與妻子王姝茵、前統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜6人，

(中時 )