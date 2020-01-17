遭起訴不認罪 張安樂批檢「弄」他 14:022020/01/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 統促黨總裁張安樂遭檢方依違反銀行法及政治獻金法等罪起訴，台北地院今傳訊張，他否認犯罪批檢察官要弄他卻弄不到；步出法庭受訪時，他說檢察官花那麼多時間、精力弄他，「才弄出這麼一點東西」，倒不如去查檯面上的政治人物。 張安樂、張瑋父子涉嫌以成立華夏大地旅行社，挪用該公司資金、從事兩岸匯兌，台北地檢署依違反銀行法、政治獻金法、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書、業務侵占起訴張安樂、張瑋與妻子王姝茵、前統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜6人， (中時 ) #安樂 #起訴 #政治 #台北 #檢方 #銀行法 #政治 #檢察官 #旅行社 #華夏 #資金 #兩岸 #匯兌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北當代領銜 99家畫廊壓境台北藝博周 04:102020/01/13 產業．科技 毒蟲當庭譙女檢「三字經」 當庭遭提告偵辦 12:042020/01/13 社會 辯識洗錢犯罪手法 信託公會邀檢察官開講！ 19:592020/01/14 財經 宜蘭專程搭車上台北 噁男4度亂摳正妹下體 19:532020/01/14 社會 國台辦馬曉光：民進黨煽動兩岸敵意 致對話中斷 10:482020/01/15 兩岸 蔡英文籲重啟兩岸良性互動 國台辦拋4點回應 10:462020/01/15 兩岸 【香蕉男挑撥兩岸3】遊走兩岸搶發聲 靠嗆辣言論過活 17:462020/01/16 政治 張亞中提出《創造兩岸和平備忘録》 18:442020/01/16 政治 世界上最美麗的春天-荷蘭 迎家國際旅行社十日產品分享會 22:182020/01/16 旅遊 蔡圖歷史定位 兩岸有想像空間 02:252020/01/17 論壇廣場 社會熱門新聞 國軍女主播偷吃人夫遭逮 國防部：記大過列汰除 - 社會 結婚2周 警察上門逮人才知嬌妻「帶把的」 - 社會 趕上班精神不濟？ 她一個move連人帶車四腳朝天 - 社會 國軍女主播淪小三 清境跨年遭捉姦在床 - 社會 莒光甜心主播淪小三！國軍婚外情近2年已4起 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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